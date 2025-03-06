06/03/2025 13:34

【外圍經濟】德債暴跌在全球引發漣漪，日澳紐債券孳息率飆升

《經濟通通訊社6日專訊》德國國債暴跌在全球債市引發漣漪，日本國債孳息率周四（6日）升至10多年來的最高水平，澳洲和新西蘭國債孳息率亦大幅飆升。



日本10年期國債孳息率升至1.5厘，為2009年以來的最高水平，40年期國債孳息率躍升至2007年推出以來的最高水平。澳洲和新西蘭的國債也遭遇拋售，兩者的基準10年期國債孳息率均上漲約10個基點。



*在確定政策方向前不能看好債券*



Fivestar Asset Management Co高級投資組合經理下村英生表示，現時處於一個經濟和國防政策的歷史性轉變，在確定這種轉變的方向之前，不能看好債券。



Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities高級固定收益策略師Keisuke Tsuruta則表示，日本10年期國債孳息率升至1.5厘是一個心理里程碑，但不是一個特別大的障礙，且可能會因海外因素而被打破。(rc)