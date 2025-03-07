07/03/2025 17:22

《外圍焦點》歐元區公布第四季GDP，美國公布失業率

《經濟通通訊社7日專訊》美國總統特朗普發動的關稅戰懸而未決，加劇國內金融市場動盪，美股三大指數昨日收市報跌。道指跌427.51點或0.99%，報42579.08點；標普500指數跌104.11點或1.78%，報5738.52點；納指跌483.48點或2.61%，報18069.26點。港股方面，恒生指數收市報24231，跌138點或0.6%，成交3832億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚11:00pm，英倫銀行貨幣政策委員會委員曼恩在新西蘭央行研究會議上發表主旨演講。11:45pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯和美聯儲理事鮑曼受邀參加芝加哥大學布斯商學院組織的美國貨幣政策論壇報告小組討論。8日凌晨1:20am，美聯儲理事庫格勒在葡萄牙央行貨幣政策傳導與勞動力市場會議上發表題為「全球勞動力市場再平衡」的演講，並出席「貨幣政策」小組討論。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布第四季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由0.4%收窄至0.1%，經季節調整年率升幅料維持於0.9%。9:30pm，美國公布2月失業率，料維持於4%。明日4:00am，美國公布1月消費信貸，料由408.5億美元降至149億美元。(wa)