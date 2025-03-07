07/03/2025 07:50

《國金頭條》關稅戰懸而未決，標普500一度跌破兩百日移動均線

《經濟通通訊社7日專訊》美國總統特朗普發動的關稅戰懸而未決，加劇國內金融市場動盪，美股三大指數周四（6日）收市報跌，納指跌近500點，進入調整區間，標普500指數自2023年以來首次跌破200日移動平均線，道指亦提逾400點。特朗普隨後宣布押後對墨、加兩國關稅。



道指收市跌427.51點，或0.99%，報42579.08點；標普500指數跌104.11點，或1.78%，報5738.52點；納指跌483.48點，或2.61%，報18069.26點。



*阿里巴巴發布最新的推理模型*



科技股普遍下跌，在阿里巴巴發布最新的推理模型後，美國晶片股承壓。美滿科技公布業績後大跌逾19%，英偉達跌5.7%，AMD跌2.7%，微軟跌逾1%，Meta Platforms跌4.4%。



以科技股為主的納斯達克100指數下跌2.8%，徘徊在回調區間附近。投資者還接獲了一系列悲觀的數據，包括持續申領失業救濟人數高於預期，美國貿易逆差擴大，裁員人數激增。



*美匯指數連跌4日，日圓升至5個月高位*



美匯指數連續4日下跌，一度失守104水平，低見103.74，創4個月新低，日內跌0.11%，報104.158。美元疲軟主要因為市場擔憂美國關稅政策，將會令進口商成本上升，通脹壓力隨之攀升。



日本央行加息預期持續發酵，美元兌日圓下跌1%，至147.35，為10月8日以來最低。日本10年期國債孳息率近16年來首次升至1.5%，30年期國債孳息率升至2.51%。



歐元兌美元在歐洲央行減息0.25厘後靠穩，曾升至1.085以上，創4個月新高。歐洲央行通過減息釋放寬鬆信號，市場對年內進一步減息的預期則從50個點子收窄至41個點子。



紐約期金微跌0.04%，報每盎司2922.22美元。關稅風險尚未完全解除，部分投資者依然轉投黃金等避險資產。紐約期油微升0.27%，報每桶66.49美元；布蘭特期油升0.40%，報每桶69.58美元。(jf)