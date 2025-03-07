07/03/2025 07:57

【特朗普新政】特朗普再次延後對加、墨徵關稅，加國亦推遲報復

《經濟通通訊社7日專訊》美國總統特朗普周四（6日）決定，暫緩執行對墨西哥和加拿大關稅，加拿大隨即推遲對美國實施第二階段報復性關稅的計劃。



特朗普簽署了對加徵關稅暫緩執行直至4月2日的命令。作為回應，加拿大財政部長勒布朗(Dominic LeBlanc)表示，政府將推遲對價值1250億加元（874億美元）美國商品，徵收25%反制關稅的計劃，包括汽車、鋼鐵和鋁。



這些措施原定於3月25日左右生效。加拿大維持周二（4日）對從約300億加元美國商品加徵的關稅。



當日較早前，特朗普與墨西哥總統辛鮑姆交談後，對墨西哥所有符合美墨加協定的商品，豁免徵收25%關稅，直至4月2日。(jf)