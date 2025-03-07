07/03/2025 10:54

【特朗普新政】特朗普對「美日安保」表達不滿，料逼東京增防衛費

《經濟通通訊社7日專訊》美國總統特朗普暫緩對加拿大和墨西哥的關稅戰，但隨即又向日本「開火」，對《美日安保條約》表達不滿。



他於周四（6日）在白宮記者會上稱：「美國必須防衛日本，而日本卻沒有義務保護美國。」他認為《美日安保條約》是單方面的，對此表達了不滿。



日本共同社指出，這是特朗普再度上台後，首次公開就美日同盟發表此類言論，料他可能會以此為理由，迫使日本增加防衛費。特朗普在首次執政時亦曾說，《美日安保條約》是「不公平的協議」。



特朗普提名擔任國防部三號人物、負責政策事務副部長的前國防部副助理部長科爾比周二（4日）提出，日本應將防衛費佔國內生產總值(GDP)的比重提升至3%。(jf)