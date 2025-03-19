07/03/2025 15:46

【ＡＩ】耗6.4萬塊英偉達高效晶片，星際之門打造首座數據中心

《經濟通通訊社7日專訊》美國總統特朗普即將召開白宮數位資產峰會之際，消息指OpenAI和甲骨文公司(Oracle)將於未來數月，在德州克薩斯州著手建設一個大型新數據中心，作為「星際之門」(Stargate)基礎設施項目啟動和運行的一部分。



據知情人士透露，該數據中心將建於得德州的阿比林，預計到2026年底將容納6.4萬塊英偉達高性能GB200晶片。這些晶片將分階段安裝到數據中心的多個機房，首批1.6萬塊將於今年夏天完成安裝。



*料GB200晶片耗資數十億美元*



今年1月，OpenAI、軟銀集團和甲骨文在白宮宣布了「星際之門」的基礎設施投資計劃，三家公司最初將向「星際之門」投入1000億美元，並且在未來四年增加至5000億美元。



該項目將從美國得克薩斯州的一個數據中心開始。OpenAI此前還表示，「星際之門」將擴展到多達10個數據中心園區。雖然英偉達目前尚未公開宣布GB200晶片的價格，但預料僅為第一個「星際之門」數據中心準備的GB200晶片的數量，就將耗資數十億美元。(jf)