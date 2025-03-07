07/03/2025 16:14

【外圍經濟】德國工廠訂單在默茨勝選前創下一年來最大跌幅

《經濟通通訊社7日專訊》德國工廠訂單在1月份錄得一年來最大跌幅，較前下降了7%，跌幅遠超經濟學家預期。德國統計局表示，若不包括大規模訂單，訂單量下降了2.7%。機器、船舶和飛機等訂單的大幅下降是主要拖累因素。



自2022年年中以來，德國工業一直處於低迷狀態。這部分歸因於俄烏戰爭及隨之而來的能源危機，以及中國的需求疲軟。美國總統特朗普的關稅威脅進一步給企業蒙上了陰影。



經濟學家對當前季度的德國經濟增長預期僅為0.1%，將給候任總理默茨帶來困難，他本周承諾投入龐大國防和基礎設施計劃。默茨在2月23日贏得選舉後，正致力於組建聯合政府。



*拉加德：央行無意為國防支出融資*



另一方面，歐洲央行周四決定去年6月以來第六次降息，並暗示寬鬆階段接近尾聲。歐洲央行行長拉加德表示，央行無意幫助歐盟成員國政府為國防支出融資，並將堅持履行物價穩定的使命。(jf)