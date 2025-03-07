07/03/2025 08:23

【開市Ｇｏ】美加墨貿戰降溫，京東績優，百濟神州遭高瓴大手套現

2025年3月7日 【要聞盤點】



1、美國總統特朗普對墨西哥所有符合美墨加協定的商品，豁免徵收25%關稅，直至4月2日，但特朗普未有提及對加拿大的關稅措施。美股一度急跌惟盤中跌幅收窄，最終三大指數收市仍報跌，其中科技股大跌，納指挫近500點，進入調整區間，標普500指數自2023年以來首次跌破200日移動平均線。道指收市跌427點；標普跌104點；納指跌483點。金龍中國指數跌62點。日經期貨截至上午8時08分跌225點。



2、OpenAI與Oracle計劃在美國德州新建數據中心，部署數十萬塊英偉達晶片以支持Stargate項目。然而算力懷疑論持續在市場上發酵，繼續給AI行業帶來壓力，英偉達在美急挫5.7%，為隔晚跌幅最大道指成份股。



3、美國聯儲局理事沃勒表示，本月稍後的FOMC議息會議不大可能作出減息決策，但若通脹按預期下降，今年仍可能減息兩次。



4、美國勞工部數據顯示，上周首次申領失業救濟人數減少至22.1萬，低於市場預期的23.3萬。



5、美國與烏克蘭官員正在討論下周於沙特舉行會談的安排，會談將商討俄烏和平協議框架及實現初步停火的可能性。



6、中國正推動設立存續期達20年的「航母級」國家創投基金，將吸引地方及社會資本近1萬億元人民幣。



7、中國人大今日上午10點將舉行外交主題記者會，外長王毅將就外交政策及對外關係相關問題回答中外記者提問。



8、本港地政總署公布，2月共有2個項目獲批預售樓花同意書，涉及1273伙，按月增加681伙或近1.2倍。



【焦點股】



京東集團(09618)

- 上季經調整純利升34%，每股派息0.5美元，業績勝預期

- 受惠雙十一延長戰線策略及內地以舊換新政策加碼，第四季營收增長13%，創近三年來最大增幅



百濟神州(06160)

- 遭高瓴高位減持逾2%，預計套現50億元



比亞迪(01211)

- 寶馬就M6品牌在印尼起訴比亞迪



科技股：中芯國際(00981)、阿里(09988)、騰訊(00700)

- 中國證監會主席稱將加快健全支持科技企業的機制



外貿股：創科實業(00669)、聯想(00992)、東方海外(00316)

- 中國商務部稱今年著力穩外貿，將適時出台新支持政策



港交所(00388)

- 2月每日平均成交額2973億美元，同比增長230%



京東健康(06618)

- 2024年收入581.6億元人民幣，同比增長8.6%；淨利潤41.62億元人民幣，同比增長94.31%



京東物流(02618)

- 2024年收入1828.38億元人民幣，同比增長9.73%；淨利潤61.98億元人民幣，增長905.78%



港鐵公司(00066)

- 2024年總收入600.11億元，同比增長5.3%；淨利潤157.72億元，增長102.6%，主因客運量回升及新商場貢獻



中煙香港(06055)

- 去年淨利8.5億元，增長43%，派末期息31仙



友寶在線(02429)

- 擬折讓15%增配6%股份，籌1.5億元購置固定資產



零跑汽車(09863)、九置(01997)

- 下周一公布全年業績





【油金報價】



紐約期油下跌0.12%，報66.28美元/桶



布倫特期油上漲0.17%，報69.42美元/桶



黃金現貨下跌0.33%，報2901.46美元/盎司



黃金期貨下跌0.57%，報2909.92美元/盎司