07/03/2025 10:19

【兩會焦點】王毅：中國外交初心不改，捍衛國際公平正義

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明7日北京專電》中共中央政治局委員、外交部長王毅在全國人大會議新聞中心舉行記者會。王毅表示，2024年是國際格局深刻演變的一年，也是中國改革發展闊步前行的一年。中國外交在習近平總書記領航掌舵下取得重要進展，為高質量發展營造了良好外部環境，為變亂交織的世界帶來了寶貴的穩定性，人類命運共同體建設邁出新的堅實步伐。今年的國際形勢依然充滿挑戰，但中國外交初心不改，將繼續同各國一道，堅守人間正道，把握時代潮流，捍衛國際公平正義，維護世界和平穩定。



王毅介紹，過去一年，元首外交成果豐碩，中國與世界的關係發生積極和深遠的變化：一是中國的外交政策主張尤其是習近平主席提出的重大理念倡議，越來越得到國際社會的歡迎和支持；二是中國在應對各種全球性挑戰、解決熱點難點問題上發揮的積極作用，越來越受到世界各國的期待和讚許；三是中國式現代化道路的成功和啟示，也得到越來越多國家的認同和借鑑。



王毅並指，2025年對中國和世界都是一個重要年份，元首外交將迎來新的高光時刻。上月習近平主席出席亞洲冬運會開幕式，拉開了今年主場外交的序幕。中方還將隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，舉行上海合作組織峰會等一系列重大活動。習近平主席預定開展數起重要外訪。元首外交將書寫中國同世界雙向奔赴、相互成就的新篇章。