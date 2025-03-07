07/03/2025 10:45

【兩會焦點】王毅談DS等領域創新：是哪吒一飛沖天的舞台

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明7日北京專電》中共中央政治局委員、外交部長王毅在全國人大會議新聞中心舉行記者會。對於DeepSeek等領域創新，如何看待中美在科技領域的競爭，王毅表示，暴風雨最猛烈的地方，恰恰是「哪吒鬧海」、「一飛沖天」的舞台。「中國有句古詩說得好，『青山遮不住，畢竟東流去』。小院高牆擋不住創新思維，脫勾斷鏈最終將孤立自己。」



他表示，科學技術不應成為編織鐵幕的工具，而應當是普惠共享的財富。為推動人類的共同發展，中方認真落實習近平主席提出的《人工智能全球治理倡議》，發布《人工智能能力建設普惠計劃》，同巴西、南非、非盟發起「開放科學國際合作倡議」。他呼籲重視全球南方的科技能力建設，不讓任何一個國家掉隊。願意同更多的國家分享創新成果，同大家一起追逐星辰大海。