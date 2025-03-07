07/03/2025 10:51

【兩會焦點】王毅談中美關係：朋友應是永遠的，利益應是共同的

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明7日北京專電》中共中央政治局委員、外交部長王毅在全國人大會議新聞中心舉行記者會。對於特朗普重返白宮後，大力奉行「美國優先」政策，王毅認為，這個世界上有190多個國家，試想如果每個國家都強調本國優先，都迷信實力地位，那這個世界將倒退回叢林法則，小國、弱國將首當其沖，國際規則秩序將受到嚴重衝擊。



他認為，大國應承擔起國際義務，履行好大國擔當。不能唯利是圖，更不能恃強凌弱。西方有句話，「沒有永遠的朋友，只有永遠的利益」。而在中國看來，朋友應當是永遠的，利益應當是共同的。



他表示，高興地看到，愈來愈多的國家加入到構建命運共同體的行列，還有100多個國家支持「三大全球倡議」，更有超過四分之三的國家加入共建「一帶一路」大家庭。歷史將證明，只有心懷「大家」，才能成為真正的「贏家」。攜手邁向人類命運共同體，將讓這個世界成為各國的世界，讓未來成為所有人的未來。