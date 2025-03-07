07/03/2025 09:20

【兩會焦點】呂耀東︰建議「免下車人臉識別」通關為旅遊注入活力

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明7日北京專電》全國政協委員、嘉華集團主席、銀河娛樂集團主席呂耀東表示，今年提出多份政協提案，包括探討推廣更便利通關模式、利用好「粵車南下」等政策，為香港、澳門以至整個大灣區的旅遊發展注入更多活力；建議推出「居民物業修繕裝修」國家補貼，以刺激長效良性循環。



*建議推廣「免下車，人臉識別」通關模式*



對於「粵車南下」政策，呂耀東建議從配額管理制度、優化通關安排，藉此提升港澳的交通承載力，以及釋放旅客消費力，從而更好地發揮「粵車南下」的優勢。「若能進一步優化現時港澳連接內地的通關模式，包括考慮在相關口岸全面推行『免下車，人臉識別』的智能化通關模式，實現「無縫連接、點對點通關」體驗，旅客無需下車即可完成通關，不止可大幅縮短通關時間，定將提升內地居民使用「粵車南下」到訪港澳的吸引力。



他指出，可透過完善智能技術設施建設，善用數據整合，推行預申報及白名單制度，以及引入智能海關檢查技術等，從實際操作層面上，完善「粵車南下」的執行與管理。



*推「居民物業修繕裝修」國家補貼深度刺激消費*



近期內地推出「兩新」政策推動新一輪消費補貼，呂耀東表示，在居民物業修繕裝修領域的國家統一補貼政策尚屬空白，可研究在此領域開展補貼，以推動消費增長和行業發展雙向良性循環。他建議鼓勵老舊社區更新改造，並對次新、新建住宅住戶進行特定補貼，重點補貼節能和智能化改造裝修項目，以滿足民眾對改善及提升居住品質的追求。



他相信透過優化補貼流程，以及強化與相關產業鏈的協同配套，可以更好地帶動居家配套、裝修裝飾及上下游產業的整體發展，形成居民消費、企業投資及產業發展的長效良性循環。