07/03/2025 11:42

【兩會焦點】王毅：中歐有能力有智慧通過友好磋商解決存在問題

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明7日北京專電》中共中央政治局委員、外交部長王毅在全國人大會議新聞中心舉行記者會。對於中歐面臨長期緊張的經貿關係，尤其是在新能源和電動車領域，王毅表示，中國對歐洲依然抱有信心，也相信歐洲可以成為中方信任的夥伴。雙方有能力、也有智慧通過友好磋商妥善解決好存在的問題。



他表示，今年初習近平主席同歐洲理事會主席科斯塔通話時指出，國際形勢越是嚴峻複雜，中歐越要秉持建交初心，加強戰略溝通，增進戰略互信，堅持夥伴關係定位。今年是中歐建交50周年。回顧雙方半個世紀的交往，最寶貴的經驗是相互尊重，最強大的動力是互利共贏，最一致的共識是多邊主義，最準確的定位是夥伴關係。



他指出，50年來，中歐合作獲得長足發展，貿易額從當年的24億美元增長到7800億美元，投資額從幾乎為零增長到近2600億美元。中歐班列累計開行突破10萬列，成為聯接亞歐的黃金通道。