07/03/2025 11:59

【兩會焦點】王毅：中日關係正改善發展，歡迎兩國各界加強往來

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明7日北京專電》中共中央政治局委員、外交部長王毅在全國人大會議新聞中心舉行記者會。就中日關係以及日方關於恢復水產品進口、讓日企安心在華營商等方面的擔憂和期望的問題，王毅表示，去年11月，中日兩國領導人達成重要共識，同意按照四個政治文件精神，全面推進中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。在雙方共同努力下，兩國關係呈現改善發展的積極勢頭。歡迎兩國各界加強往來，深化互利合作，改善國民感情，這些都是符合雙方長遠利益之舉。對於日方一些具體關切，中方將秉持負責任態度，依法依規妥善處理。



他並表示，一個中國原則是中日關係的政治基礎。台灣回歸中國已經80年，日本仍有人不思反省，與「台獨」勢力暗通款曲。「我們要正告這些人，與其鼓吹『台灣有事，日本有事』，不如謹記，借台灣生事，就是給日本找事。」