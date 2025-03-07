07/03/2025 12:02

【兩會焦點】王毅：臨近邊境的緬北電詐園區已全部清除

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明7日北京專電》中共中央政治局委員、外交部長王毅在全國人大會議新聞中心舉行記者會。王毅表示，一段時間以來，在中國和周邊國家領導人共同關心下，執法和外交部門通力協作，有效開展跨境合作，全力解救受困中國公民。臨近邊境的緬北電詐園區已經全部清除，中國、泰國、緬甸、老撾四個國家正在合力對泰緬邊境地區的電詐進行集中打擊，「我們的任務就是，斬斷伸向人民群眾的黑手，切除網絡電詐這顆毒瘤」。



他表示，2025年，將圍繞「三個一」建設海外平安中國體系：一是打造一個海外安保國際合作平台，深化同各國特別是共建「一帶一路」國家、瀾湄國家的安保合作，延伸互幫互助「朋友圈」。二是用好一條海外領保求助熱線，提供全天候、零時差諮詢和協助。三是完善一套風險預警、應急處突聯動機制，為海外同胞提供更高效的領事保護，也給老百姓吃下「定心丸」。