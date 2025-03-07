07/03/2025 15:33

【兩會焦點】霍啟剛：支持文化企業在香港融資，鼓勵來港設辦公室

《經濟通通訊社記者丘敏華7日北京專電》第十四屆全國人民代表大會第三次會議香港代表團全體會議今日下午繼續在人民大會堂舉行。全國人大代表、霍英東集團副總裁霍啟剛對香港文化產業的發展提出相關建議。



霍啟剛表示，香港可以用「文化+」的概念，在文化產業發展上做出更多貢獻，包括利用國際金融中心優勢，支持文化企業在香港融資，鼓勵更多文化企業來港設立辦公室。利用香港國際橋梁等優勢，實現中國文化抱團出海，讓文化事業和文化產業相輔相成，把香港建成中華文化產業中的金融港和出口港。



此外，霍啟剛提到，香港的啟德體育園剛剛落成，但是還不夠實現體育強國的總體目標，要建立屬於自己的體育品牌，培養屬於自己的體育國際人才，爭取體育發展國際標準和國際話語權。