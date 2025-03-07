07/03/2025 15:57

【兩會焦點】葉玉如：人工智能將成為香港經濟發展的重要驅動力

《經濟通通訊社記者丘敏華7日北京專電》第十四屆全國人民代表大會第三次會議香港代表團全體會議今日下午繼續在人民大會堂舉行。全國人大代表、香港科技大學校長葉玉如提出了關於人工智能發展等領域的建議。



葉玉如介紹，人工智能是今年兩會的焦點之一，香港近期也發布了首個人工智能大語言模型，由香港科技大學主導成立的香港生成式人工智能研發中心研發，標志著香港在人工智能領域邁出了關鍵的一步，可以預見人工智能將成為國家和香港經濟發展、產業升級的重要驅動力。



此外，葉玉如表示，在國家擴大高水平對外開放戰略中，香港能夠發揮獨特優勢。隨著國際形勢的變化，越來越多的國際頂尖人才有意回來發展。香港高校的國際化程度高，與國際學術界交流緊密，具備吸引高端人才的獨特條件，應該抓住這個歷史機遇，充分發揮自身優勢，為國家匯聚全球頂尖人才，進一步提升香港在國際上的影響力。