07/03/2025 09:49

【ＡＩ】逐際動力半年完成5億元融資，探索人形機器人落地應用

《經濟通通訊社7日專訊》具身智能機器人公司逐際動力LimX Dynamics昨日宣布，近期完成了A+輪融資，半年累計完成5億元人民幣的A輪系列融資。A輪系列融資在產業和財務方面均獲得頭部機構的戰略支持，多家老股東持續跟投，戰略產業投資人包括阿里巴巴集團(09988)、招商局創投、尚頎資本、蔚來資本、聯想創投、彼岸時代、納愛斯集團，知名財務投資人有高捷資本、綠洲資本、明勢創投、峰瑞資本、南山戰新投。



對於此次融資，逐際動力稱，公司在新資金和產業資源的支持下，將聚焦原始創新和產業化，圍繞三大核心具身智能技術：本體硬件的設計製造、基於強化學習的小腦全身運動控制、具身大腦模型的訓練策略，逐步向市場提供人形機器人本體軟硬件系統和具身Agent開發工具鏈，賦能全球創新者探索人形機器人的落地應用。



逐際動力成立於2022年，聚焦打造全尺寸通用人形機器人，並衍生了包括雙足機器人等創新產品。逐際動力創始人張巍為南方科技大學長聘教授，在成立逐際動力之前，他曾任美國俄亥俄州立大學長聘教授，長期研究控制理論與應用、機器人、機器學習等。



產品方面，逐際動力日前推出了最新迭代的高自由度、高靈活性、高穩定性的全尺寸人形機器人，顯著提升了全身運動控制能力。此外，公司還發布了全球首款多形態雙足機器人TRON 1，完成了全球多個國家和地區的產品交付，初步實現了產品設計、研發、量產和銷售的商業化閉環。(lc)