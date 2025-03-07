07/03/2025 16:22

【兩會焦點】冼漢迪：設AI評測認證中心，推動技術標準國際接軌

《經濟通通訊社記者丘敏華7日北京專電》第十四屆全國人民代表大會第三次會議香港代表團全體會議今日下午繼續在人民大會堂舉行。全國人大代表、香港人工智能資助計劃委員會主席冼漢迪建議，設立國際人工智能評測認證中心，探索建設香港與內地的共享算力中心等。



冼漢迪介紹，香港的優勢在於基礎科研和國際化，目前正在通過30億港元的人工智能資助計劃等支持政策，3000P算力的數碼港人工智能超算中心、10億港元的人工智能研究院等基礎設施建設，以及耐心資本投資，積極構建人工智能領域的競爭力。



他建議，設立國際人工智能評測認證中心，對AI模型、芯片等開展權威評測，推動中國技術標準與國際接軌。同時，設立「國際人工智能開源工程師學院」，提供開源技術培訓與國際合作項目，吸引全球青年工程師短期交流，促進技術共享和創新。



關於算力資源方面，冼漢迪建議，探索建設香港與內地的共享算力中心，整合兩地超算資源，為AI研發提供普惠性算力支持。



此外，結合前海和河套合作區的優勢，在前海合作區開展場景化數據跨境流動試點，並建立健全一般數據清單管理機制。對於經試點驗證安全的場景化數據，將其納入一般數據清單，允許清單內的數據類型在深港關聯企業間自由流動；在河套建立「點對點」加密傳輸通道，實現科研數據在河套園區跨境自由流動。