07/03/2025 17:35

【兩會焦點】梁美芬：建議粵港澳大灣區數據流通管理等盡量標準化

《經濟通通訊社記者丘敏華7日北京專電》第十四屆全國人民代表大會第三次會議香港代表團全體會議今日下午繼續在人民大會堂舉行。全國人大代表、香港立法會議員梁美芬對大灣區的發展提出相關建議。



梁美芬提出，香港要更好融入國家發展大局，在制度對接、規則銜接方面，要跟大灣區其他城市共享優勢，互補不足，「併船出海」，例如把自己的軟實力，包括法律、金融等制度跟大灣區9個城市共享。



她建議，大灣區的發展也可以參考前海模式，在粵港澳大灣區數據流通管理、港澳研發科創生態方面，盡量標準化，把差異減小，「因為這些都有助於優勢互補、拆墻鬆綁，幫助大灣區成為世界級的灣區。」此外，她提出，大灣區在貨幣流通方面，不妨可以在比較窄的範圍先放開。