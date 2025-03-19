07/03/2025 10:24

【ＡＩ】大摩：中國政府對AI表述，或助阿里雲和騰訊擴大市佔率

《經濟通通訊社7日專訊》摩根士丹利報告指出，中國政府明確提及人工智能在應用中防止採用過多「私有化部署+項目制」的方式，若政府鼓勵公有雲，或將推動阿里巴巴(09988)旗下阿里雲和騰訊(00700)的市佔率擴大。



報告指出，中國政府及國企是私有雲的重度使用方，而阿里雲和騰訊在私有雲方面市場佔有率小於競爭對手。此外，公有雲因規模效應而具有更高利潤率，長期有利於盈利能力。



報告表示，Manus智能代理(AI Agent)的發布強化了行業對AI面向個人用戶應用的關注，其可能成為AI普及的突破口，智能代理可能成為殺手級應用，而微信使騰訊成為AI普及的最大受益者。



另外，對智能代理是否能為B2B軟件公司帶來增量收入存疑，因宏觀通縮或壓制企業在IT方面的支出；且勞動力市場或受衝擊，部分傳統軟件和IT服務企業可能被智能代理取代。(kl)