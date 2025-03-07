07/03/2025 19:24

《再戰明天》德國公布工業生產等數據，九龍倉置業公布業績

《經濟通通訊社7日專訊》德國公布工業生產等數據，及九龍倉置業公布業績，料為下周一（10日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐元集團會議舉行。下周一本港時間9:30am，新西蘭央行副總裁霍克斯比在澳新銀行投資者巡回活動上就2月貨幣政策聲明發表演講。



*日本公布同時及領先指標*



數據方面，下周日（9日）中國公布2月貨幣供應M1；2月貨幣供應M2年率升幅料由7%擴大至7.1%。9:30am（本港時間．下同），中國公布2月消費者物價指數，年率料由0.5%逆轉至下滑0.4%；2月生產者物價指數年率跌幅料由2.3%收窄至2.1%。下周一7:50am，日本公布1月國際收支經常帳餘額，料由10773億日圓跌至負1705億日圓。1:00pm，日本公布1月同時指標，料由116.4降至116.3；1月領先指標料由108.3降至108.2。3:00pm，德國公布1月出口；1月進口；1月工業生產年率跌幅料由3.1%收窄至2.8%，經季節調整月率料由下滑2.4%改善至升1.5%。



在本港，下周一公布業績的公司有:九龍倉置業(01997)等。



下周二（11日）公布業績的公司有:陽光房地產基金(00435)、裕元集團(00551)、鷹普精密(01286)、金斯瑞生物科技(01548)、東曜藥業-B(01875)、BOSS直聘-W(02076)、TOM集團(02383)、德康農牧(02419)、寶勝國際(03813)等。



下周三（12日）公布業績的公司有:國泰航空(00293)、越南製造加工出口(00422)、遠大醫藥(00512)、山水水泥(00691)、招商局置地(00978)、361度(01361)、平安好醫生(01833)、中信國際電訊(01883)、新秀麗(01910)、FIT HON TENG(06088)、艾德韋宣集團(09919)等。



下周四（13日）公布業績的公司有:東方海外國際(00316)等。



下周五（14日）公布業績的公司有:友邦保險(01299)、中國宏橋(01378)、理想汽車-W(02015)等。(wa)