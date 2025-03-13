07/03/2025 17:15

【企業盈喜】銀盛數惠料去年應佔溢利增至最多3000萬人幣

《經濟通通訊社7日專訊》銀盛數惠(03773)公布，集團預期截至2024年12月31日止年度將錄得股東應佔溢利介乎約2800萬元至3000萬元(人民幣．下同)，而截至2023年12月31日止年度錄得的股東應佔溢利約1640萬元。



期內溢利增加主要由於集團於2024年持續優化各主營業務版塊的成本結構並採取比以往年度更精準的營銷策略，令到集團整體毛利按年有所上升；數字營銷業務收入較截至2023年12月31日止年度的收入約590萬元大幅增加約1820萬元，主要由於集團的運營子公司在2024年開拓了與中國多個知名生活服務品牌方的合作，以及持續加強與金融渠道客戶，大型國有銀行以及股份制商業銀行的深度合作，促成了數字營銷和權益類產品交易額較2023年大幅上升。(bn)