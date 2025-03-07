07/03/2025 11:25

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.71857 -21.381 一周 3.1381 -11.208 兩周 3.28857 -15.095 一個月 3.79714 -4.435 兩個月 3.88458 -5.369 三個月 3.9206 -4.898 六個月 4 - 一年 4.07393 -3.601

《經濟通通訊社7日專訊》港元拆息普遍走軟，其中，隔夜息再跌21基點，低見2.71857厘，為2月12日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息亦連跌七天，報3.79714厘，創三周新低。反映銀行資金成本的三個月拆息降至3.9206厘，為2月17日後最低，六個月期維持4厘，一年期拆息跌至4.07393厘。港元匯價今早在7.7717-7.7748之間上落，最新報7.7727，較前收市價跌0.01%。港股今早表現反覆，恒指低開187點後，最多跌304點，低見24065，之後美股指數期貨上升帶動下，恒指最新倒升99點至24468，再創逾三年高。(cl)資料來源：香港銀行公會