07/03/2025 11:25
《港元利率》隔夜息低見2.71厘，一個月拆息七連跌創三周低
《經濟通通訊社7日專訊》港元拆息普遍走軟，其中，隔夜息再跌21基點，低見2.71857厘，為2月12日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息亦連跌七天，報3.79714厘，創三周新低。
反映銀行資金成本的三個月拆息降至3.9206厘，為2月17日後最低，六個月期維持4厘，一年期拆息跌至4.07393厘。
港元匯價今早在7.7717-7.7748之間上落，最新報7.7727，較前收市價跌0.01%。
港股今早表現反覆，恒指低開187點後，最多跌304點，低見24065，之後美股指數期貨上升帶動下，恒指最新倒升99點至24468，再創逾三年高。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息降至3.9206厘，為2月17日後最低，六個月期維持4厘，一年期拆息跌至4.07393厘。
港元匯價今早在7.7717-7.7748之間上落，最新報7.7727，較前收市價跌0.01%。
港股今早表現反覆，恒指低開187點後，最多跌304點，低見24065，之後美股指數期貨上升帶動下，恒指最新倒升99點至24468，再創逾三年高。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.71857
|-21.381
|一周
|3.1381
|-11.208
|兩周
|3.28857
|-15.095
|一個月
|3.79714
|-4.435
|兩個月
|3.88458
|-5.369
|三個月
|3.9206
|-4.898
|六個月
|4
|-
|一年
|4.07393
|-3.601
資料來源：香港銀行公會