07/03/2025 09:19

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1705 +13.00 1歐元/人民幣 7.7607 +34.00 100日圓/人民幣 4.8706 +328.00 1港元/人民幣 0.9226 +0.40 1英鎊/人民幣 9.2665 +29.00 1澳元/人民幣 4.5590 +1.00 1紐元/人民幣 4.1374 +90.00 1新加坡/人民幣 5.3970 -38.00 1瑞郎/人民幣 8.1363 +763.00 1加元/人民幣 5.0368 +192.00 1人民幣/林吉特 0.6156 +8.10 1人民幣/俄羅斯盧布 12.2904 -1936.00 1人民幣/南非蘭特 2.5240 -250.00 1人民幣/韓元 200.5600 +19.00

《經濟通通訊社7日專訊》特朗普發起全球貿易戰加劇了美國經濟放緩的擔憂，歐洲央行如期降息，但上調近期通脹預期，美元探底四個月低點後暫時企穩，人民幣的外部壓力略有緩解。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1705，較上個交易日跌13點子，止三連升，與市場預測偏離仍有約700點，上個交易日報7.1692。