07/03/2025 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價貶13點子，報7.1705
《經濟通通訊社7日專訊》特朗普發起全球貿易戰加劇了美國經濟放緩的擔憂，歐洲央行如期降息，但上調近期通脹預期，美元探底四個月低點後暫時企穩，人民幣的外部壓力略有緩解。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1705，較上個交易日跌13點子，止三連升，與市場預測偏離仍有約700點，上個交易日報7.1692。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1705
|+13.00
|1歐元/人民幣
|7.7607
|+34.00
|100日圓/人民幣
|4.8706
|+328.00
|1港元/人民幣
|0.9226
|+0.40
|1英鎊/人民幣
|9.2665
|+29.00
|1澳元/人民幣
|4.5590
|+1.00
|1紐元/人民幣
|4.1374
|+90.00
|1新加坡/人民幣
|5.3970
|-38.00
|1瑞郎/人民幣
|8.1363
|+763.00
|1加元/人民幣
|5.0368
|+192.00
|1人民幣/林吉特
|0.6156
|+8.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.2904
|-1936.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.5240
|-250.00
|1人民幣/韓元
|200.5600
|+19.00