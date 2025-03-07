07/03/2025 09:32

【兩會焦點】蜜雪集團趙紅果：加快完善新式茶飲行業標準與規範

《經濟通通訊社7日專訊》全國人大代表、蜜雪集團(02097)執行董事趙紅果在今年兩會上的提案主要聚焦推動新式茶飲行業健康發展。她表示，要完善行業標準與規範。目前新式茶飲行業缺乏統一、細化的國家標準，包括產品分類、原材料使用規範、製作工藝標準等方面。建議相關部門加快制定完善的行業標準，明確各類茶飲的定義、配料使用範圍與限量，規範門店操作流程，保障產品品質穩定與安全，為消費者提供清晰的消費指引，同時也為企業生產經營提供遵循，促進市場良性競爭與有序發展。



由於茶飲原料的品質直接關係到產品質量和消費者健康。為此，趙紅果希望，加強對茶葉、水果、奶製品等原料供應商的監管，建立嚴格的原料准入制度，從源頭把控食品安全風險。鼓勵企業與優質原料產地建立長期合作關係，發展訂單農業，保障原料穩定供應和品質可控，推動農業產業升級與農民增收。



在行業人才培養方面，趙紅果稱，應設立專項科研基金或項目，支持新式茶飲企業與科研機構、高校合作開展產品研發、技術創新，例如在茶飲保鮮技術、健康配方優化、環保包裝材料研發等方面進行攻關，鼓勵企業開發滿足消費者多樣化需求的健康茶飲新品，推動行業向高品質、健康化方向發展，提升產業附加值與國際競爭力。(lc)