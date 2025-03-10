07/03/2025 15:07

【兩會解讀】瑞銀料今年滬深300指數成分股每股盈利增長6%

《經濟通通訊社7日專訊》瑞銀證券中國策略分析師孟磊在兩會視頻記者會上表示，預計今年滬深300指數成分股公司的每股純益將增長6%，若A股漲勢持續，滬深300指數增幅料將遠高於6%。



孟磊表示，海外資金正在進一步加倉中國，因美國股市波動且中國是在新興市場中唯一擁有高質量人工智能大模型的市場。長線資金的進入有助於平滑A股市場波動，今年A股料將處於低波動穩定狀態。



瑞銀預計2025年保險資金、公募基金、社保基金分別為A股市場帶來1萬億元、5900億元及1200億元人民幣的淨流入A股成交量躍升有利於中小型股，看好A股中小型股及成長股。



對於今年基本面的總結，孟磊認為尤其企業收入端出現明顯的改善。而貿易摩擦的影響，對盈利的影響是有限的，對估值的影響也是一次性的，不會對全年的走勢造成特別大的擾動。人工智能AI的發展，DeepSeek對各行各業深入的影響，開源模型對各行業的賦能，一定會對科技板塊形成正面的助推作用。



另外，全面政策的推動，包括宏觀政策，包括股票市場的定位，「穩住樓市股市」寫入政府工作報告，包括細節上面長線資金的入市辦法，一系列的分紅/回購的配套支持，都對股票市場形成正面的作用，最後體現在股權的風險溢價有所回穩。(ry)