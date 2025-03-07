07/03/2025 15:19

【數據解讀】大新金融：中國今年出口增長料維持低個位數

《經濟通通訊社7日專訊》大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒發表報告指出，中國首兩月出口增幅顯著放緩，主要原因可能是企業趕在特朗普實施新關稅措施前向美國等地出口商品的行動接近尾聲。歐美等國家持續對華實施貿易限制，加上特朗普一再提高對華關稅，並聯同其他國家向中國加徵關稅，或為內地出口前景增添更多不明朗因素。不過出口商料會尋求加快開拓新興市場，或有助紓緩美國對華加徵關稅的影響。



報告預期，今年出口增長可能維持低個位數，而進口在中央承諾要實施更加積極的財政政策刺激內需下有望逐步回穩。



中國海關總署今日公布，以美元計價，首兩月出口同比增2.3%，增幅遜於市場預期的5%；進口升轉降，下降8.4%，亦遠遜於市場預期的增長1%，並創逾一年半最大降幅；貿易順差1705.2億美元，則高於預期的1423.5億美元。(ct)

