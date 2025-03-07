07/03/2025 09:43

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶22點子，報7.2450

《經濟通通訊社7日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1705，較上個交易日跌13點子，止三連升，與市場預測偏離仍有約700點，上個交易日報7.1692。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開22點子，報7.2450，上個交易日即期匯率收盤報7.2428。



近期特朗普政府貿易政策反覆加劇市場不安，美元下探四個月低點，另外歐洲央行上調通脹預期也助力維持歐元強勢，而關稅重壓下人民幣反彈有限，監管也繼續對單邊預期進行過濾。



市場人士指出，加拿大強硬回擊特朗普的關稅政策之後，美國再度暫緩對加拿大的部分關稅，而中國面臨的壓力並未緩解，國內購匯需求不減也限制了人民幣的反彈空間。(sl)

