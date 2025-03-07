07/03/2025 16:44

【聚焦人幣】人幣即期收升46點子報7.2382，刷逾三個月高

《經濟通通訊社7日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2382，較上個交易日4時30分收盤價升46點子，四連升，創去年11月29日以來逾三個月新高，全日在7.2345至7.2535之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升88點子，報7.2362。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1705，較上個交易日跌13點子，止三連升，與市場預測偏離仍有約700點，上個交易日報7.1692。



交易員表示，特朗普政府貿易政策反覆無常加劇各方對美國經濟前景的擔憂，美元表現持續疲軟，人民幣間接獲益。晚間公布的美國非農數據將為其經濟增長是否降溫提供指引。



中國海關最新公布的進出口數據弱於預期，對人民幣匯率的直接影響相對有限。中國海關總署公布，以美元計價1-2月出口同比增長2.3%，遜於市場預期的增5%；進口升轉降，下降8.4%，亦遜於預期的增長1%。(sl)