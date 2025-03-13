07/03/2025 09:46

【大國博弈】美國要求盟友效仿，對與中國有關聯船隻收取停靠費

《經濟通通訊社7日專訊》據《路透》引述一份日期為2月27日的行政命令草案顯示，美國正計劃對停靠美國港口的船隻收取費用，「無論該船隻在哪裏建造或懸掛哪裏的旗幟，只要該船隻是船隊的一部分，而船隊中包括在中國建造或懸掛中國旗幟的船隻」。美國還將要求盟友採取類似行動，否則將面臨報復。



美國總統特朗普政府正在起草一份行政命令，旨在重振美國造船業，削弱中國對全球航運業的控制。根據該行政命令草案，美國還將對中國的貨物裝卸設備徵收關稅。該行政命令草案稱，中國在海運、物流和造船領域的不公平貿易行為，進一步危及美國的國家安全和經濟繁榮。



美國貿易代表辦公室上個月提議對進入美國港口的中國製造船舶徵收最高150萬美元的費用。(sl)



