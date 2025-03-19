07/03/2025 11:17

【ＡＩ】Manus再掀AI熱潮，文字商標已被多方註冊

《經濟通通訊社7日專訊》繼DeepSeek後，科技圈再因國產通用AI Agent產品Manus的發布而振奮。據天眼查知識產權信息顯示，「MANUS」這個商標已被多方申請註冊，申請人包括曼努斯生物公司、紹興樹懶家居有限公司及自然人潘某某，國際分類涉及家居、日化用品、廣告銷售等。目前，曼努斯生物公司、紹興樹懶家居有限公司及自然人潘某某均已成功註冊1枚「MANUS」商標。



Manus目前尚未完全開放使用，僅能憑邀請碼體驗。Manus團隊表示，目前採取邀請碼機制，是因為此刻服務器容量確實有限；發布Manus的初心是為了分享在探索AI Agent產品形態過程中的階段性收獲，因此服務器資源完全按照行業裏的「demo」(測試版)水平來準備，未曾想到會引起如此大波瀾。團隊並強調，目前Manus離想交付給大家的正式版體驗還差很遠，「團隊正在全力輸出，讓大家早日體驗上更好的產品」。



據介紹，在GAIA基準測試中，Manus取得SOTA(State-of-the-Art)的成績，性能遠超OpenAI同層次產品Deep Research。不少網民為了盡快體驗到Manus，在二手平台上求購原本免費的邀請碼，有賣家「獅子開大口」開價高達5萬元人民幣。(sl)