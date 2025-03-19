07/03/2025 12:00

【ＡＩ】DS僅次於ChatGPT，全球AI應用排行榜排第二

《經濟通通訊社7日專訊》全球著名投資基金、諮詢公司Andreessen Horowitz(簡稱a16z)今天凌晨發布2025年全球100生成式AI應用排行榜，DeepSeek排第二，僅次於OpenAI的ChatGPT；字節的豆包則排第10。



本次榜單共分為50生成式AI應用(網頁)和50生成式AI(移動版)，DeepSeek在網頁版中排名第二，僅次於ChatGPT，從默默無聞到一鳴驚人僅用了不到兩個月。中國其他知名大模型也進入了該排行榜，除了字節的豆包排在前10外，月之暗面排第11名，海螺視頻排第12名，快手可靈排第20，均超越Sora、Midjourney、Runway等知名產品。(sl)