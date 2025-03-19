07/03/2025 13:50

【ＡＩ】Manus邀請碼炒上10萬人幣，官方X帳號突被凍結

《經濟通通訊社7日專訊》國產通用AI Agent「Manus」成為繼DeepSeek後又一紅遍全網的AI產品，目前Manus尚處於內測狀態，用戶需申請並獲得邀請碼後方能加入內測。這個免費的邀請碼「一碼難求」，二手交易平台上曾有人開出5萬元人民幣出售所謂Manus邀請碼，但目前據報已被炒至最高10萬元人民幣。還有內媒發現，社交平台上還有人推出「代寫申請邀請碼郵件」的收費服務。



《北京商報》引述行業人士指，Manus一夜走紅，申請邀請碼的人急劇增加，但因其仍處於內測階段，服務器量有限，即便申請了，也需要排隊等待發送邀請碼。該人士並提醒，別輕易相信賣邀請碼的賣家，以防上當受騙。



據Manus團隊介紹，與傳統AI助手不同，Manus能夠獨立思考、規劃並執行複雜任務，最後直接交付完整成果。在GAIA基準測試中，Manus取得SOTA(State-of-the-Art)的成績，性能遠超OpenAI同層次產品Deep Research。Manus方面昨日凌晨釋出一條介紹和演示Manus如何工作的4分鐘短片，案例包括篩選簡歷、研究房產、分析股票，令許多網民躍躍欲試。



*Manus X帳號被凍結，疑因第三方提及加密貨幣詐騙*



另外，有網民今日發現，Manus在X平台的帳號被凍結。Manus聯合創始人兼首席科學家Yichao Peak Ji(季逸超)今日下午在X發布聲明稱，Manus的官方X帳戶(@ManusAI_HQ)昨日意外被凍結，團隊正積極與X方面合作解決此事。初步觀察表明，此次凍結可能與第三方提及的加密貨幣詐騙有關。



季逸超澄清：Manus從未參與過加密貨幣項目、代幣發行或區塊鏈計劃，任何聲稱與Manus有關聯的類似名稱的加密貨幣企業都是具有欺詐性的。Manus正在對這些冒名者採取法律行動，並鼓勵用戶舉報可疑帳戶。(sl)