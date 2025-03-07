07/03/2025 14:29

【數據解讀】出口跌幅年半大，保銀資本：搶出口效應退，內需疲軟

《經濟通通訊社7日專訊》海關總署今日公布，以美元計價，首兩月出口同比增2.3%，增幅遜於市場預期的5%；進口升轉降，下降8.4%，亦遠遜於市場預期的增長1%，並創逾一年半最大降幅；貿易順差1705.2億美元，則高於預期的1423.5億美元。



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指出，1-2月出口增速放緩，部分可能源於為規避貿易戰而出現的搶出口效應逐漸消退；進口驟降則反映出雙重因素：一方面是內需持續疲軟，另一方面加工貿易進口出現下滑。



他認為，美國加徵關稅對中國出口的實際影響或將在下月數據中顯現。儘管中國科技產業蓬勃發展，但房地產行業低迷態勢尚未終結，內需依然不振。今年財政赤字率有所提升，期待後續數月財政支出能加速落地，以對沖外需走弱帶來的壓力。(sl)