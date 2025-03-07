07/03/2025 14:37

【數據解讀】ING：若今年消費和投資仍遜預期，進口將繼續疲軟

《經濟通通訊社7日專訊》海關總署今日公布，以美元計價，首兩月出口同比增長2.3%，增幅遜於市場預期的5%；進口升轉降，下降8.4%，亦遠遜於市場預期的增長1%，並創逾一年半最大降幅；貿易順差1705.2億美元，則高於預期的1423.5億美元。



ING大中華區首席經濟學家宋林表示，隨著美國加稅措施於2月和3月陸續生效，其影響可能會在未來幾個月逐漸顯現，除非中美達成相關協議。另一方面，如果消費和民間投資不能出現強於預期的反彈，那麼進口很可能在今年保持疲軟。雖然刺激政策應有所幫助，但這些措施能在多大程度上轉化為進口需求仍有待觀察。



*需靠提振內需來實現全年增長目標*



他並認為，目前許多事情仍存在變數：中美有可能進行貿易談判但不確定肯定會，而關稅形勢也極不穩定，關稅威脅、實施和撤回幾乎每周都有新進展。外部環境今年對經濟增長的拉動作用可能會減弱，這將給政策制定者帶來更大壓力，需要通過提振內需來實現「兩會」設定的5%左右經濟增長目標。(sl)

