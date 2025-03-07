07/03/2025 11:25

【聚焦數據】首2月中美貿易增3.5%，對一帶一路進出口降1%

《經濟通通訊社7日專訊》海關總署公布，2025年前兩個月，美國為中國第三大貿易夥伴，中國與美國貿易總值為7336.7億元(人民幣．下同)，同比增長3.5%，佔中國外貿總值的11.2%。其中，對美國出口5431.3億元，增長3.4%；自美國進口1905.4億元，增長3.8%。



東盟為中國第一大貿易夥伴，中國與東盟貿易總值為1.03萬億元，增長4%，佔15.8%。其中，對東盟出口6266.8億元，增長6.8%；自東盟進口4066.5億元，下降0.2%。



歐盟為中國第二大貿易夥伴，中國與歐盟貿易總值為8333.4億元，下降0.2%，佔12.7%。其中，對歐盟出口5682.6億元，增長1.8%；自歐盟進口2650.8億元，下降4.3%。



韓國為中國第四大貿易夥伴，中國與韓國貿易總值為3355.1億元，下降0.1%，佔5.1%。其中，對韓國出口1480.1億元，下降1.5%；自韓國進口1875億元，增長1%。



同期，中國對共建「一帶一路」國家合計進出口3.33萬億元，下降1%。其中，出口1.87萬億元，增長2.4%；進口1.46萬億元，下降5.1%。



*一般貿易進出口下降，加工貿易進出口增長*



前兩個月，中國一般貿易進出口4.2萬億元，下降3.6%，佔中國外貿總值的64.3%。其中，出口2.55萬億元，增長2.5%；進口1.65萬億元，下降11.7%。同期，加工貿易進出口1.2萬億元，增長7.1%，佔18.3%。其中，出口7529.6億元，增長7.6%；進口4461.8億元，增長6.4%。



此外，中國國以保稅物流方式進出口9113.1億元，增長4%。其中，出口3891.6億元，增長13.6%；進口5221.5億元，下降2.2%。(sl)