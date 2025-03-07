07/03/2025 11:58

【聚焦數據】首2月機電產品出口增逾5%，進口原油減、大豆增

《經濟通通訊社7日專訊》海關總署公布，2025年前兩個月，中國出口機電產品2.33萬億元(人民幣．下同)，增長5.4%，佔中國出口總值的60%。



*首2月出口手機降2.2%，汽車增3.7%*



其中，自動數據處理設備及其零部件2176.8億元，增長11.7%；集成電路1804.4億元，增長13.2%；手機1340.8億元，下降2.2%；汽車1160.2億元，增長3.7%。



同期，出口勞密產品6081.3億元，下降8.2%，佔15.7%。其中，服裝及衣著附件1557.4億元，下降5.8%；紡織品1525.5億元，下降0.9%；塑料製品1089.8億元，下降7.3%。出口農產品1094.4億元，增長4.2%。



*首2月鐵礦砂、天然氣、成品油進口減*



前兩個月，中國進口鐵礦砂1.91億噸，減少8.4%，進口均價每噸714.2元，下跌22.8%；原油8385.4萬噸，減少5%，每噸3987.3元，下跌4.6%；煤7611.9萬噸，增加2.1%，每噸612.8元，下跌19.3%；天然氣2031.1萬噸，減少7.7%，每噸3452.4元，下跌5.5%；大豆1360.6萬噸，增加4.4%，每噸3328.9元，下跌17.4%；成品油634.3萬噸，減少16.2%，每噸4361.6元，上漲2.6%。



此外，進口初級形狀的塑料476.7萬噸，增加2.9%，每噸1.03萬元，上漲0.1%；未鍛軋銅及銅材83.7萬噸，減少7.2%，每噸6.77萬元，上漲9.5%。



*首2月進口集成電路量價同增，汽車同減*



同期，進口機電產品1萬億元，增長3.2%。其中，集成電路834.6億個，增加6.3%，價值4022.8億元，增長3.9%；汽車5.6萬輛，減少45.8%，價值216億元，下降49.7%。(sl)