07/03/2025 13:13

【兩會焦點】何猷龍呼籲澳門企業配合政府，支持適度多元發展

《經濟通通訊社7日專訊》正在北京出席全國兩會的全國政協澳區委員何猷龍表示，新一屆澳門政府上任三個月，已見到一些政策正不斷推進，希望企業可以繼續配合，支持特區政府「1+4」適度多元發展策略。



談到對澳門旅遊娛樂業發展的看法時，他指，在中央政府的支持下，尤其去年澳門特區成立25周年，中央推出系列惠澳政策，包括今年實施的珠海戶籍居民赴澳門旅遊「一周一行」，以及橫琴戶籍居民或居住證持有人赴澳門「一簽多行」政策，帶動入境旅客人數。有感澳門的娛樂業和旅遊的發展態勢不錯，作為政協委員，將積極助力澳門融入大灣區發展，同時，希望可以幫到澳門經濟向前發展。



他又主動提及國務院總理李強的工作報告務實，是一份很好的報告，訂出今年5%左右的經濟增長預期目標，希望可以配合到祖國的發展。(cl)



