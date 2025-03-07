07/03/2025 09:36

【特朗普新政】特朗普：根本沒看美股，否認暫緩關稅戰是為救市

《經濟通通訊社7日專訊》美國股市大跌之際，總統特朗普周四（6日）宣布暫緩與加拿大和墨西哥的關稅戰，但他被記者追問時，否認兩者間有關聯，稱「看都沒看」股市變化，又指美股下跌的幕後黑手是「全球主義者」(globalists)。



特朗普在白宮對記者會上，被問及對美股拋售的看法。他表示「甚至都沒看市場」，因為長期而言美國會很強大發表講話。他還指控，全球主義者預見到美國會變得富有，他們不想看到這樣的情況，暗示全球主義者是美股跌勢的幕後黑手。



*讚辛鮑姆批杜魯多*



此外，他稱讚墨西哥總統辛鮑姆，表示與對方通話後，同意墨西哥無需為任何美墨加協定涵蓋的商品支付關稅，協議的有效期為4月2日。他這麼做是一種特殊安排，也是出於對辛鮑姆總統的尊重。



不過，他繼續批評北邊鄰居加拿大的總理杜魯多，聲稱杜魯多正在利用他一手造成的關稅問題來再選總理。



他亦吹噓自己的成就，表示美國的黃金時代才剛剛開始。他認為政府在過去的6周，兌現承諾的程度往屆政府根本沒法比，始終將美國放在第一位。(rc)