07/03/2025 10:15

【特朗普新政】美國財長貝森特否認關稅將引發新一輪通脹

《經濟通通訊社7日專訊》美國財長貝森特否認總統特朗普的關稅戰，會引國內發新一輪通脹，暗示聯儲局應該將其視為「一次性影響」。



貝森特周四（6日）在紐約經濟俱樂部演講後回答問題時表示：「我已經同意不談論聯儲局未來的政策。我希望『通脹暫時派』能夠重整旗鼓，並認為如果只是一次性的價格調整，那麼沒有什麼比關稅更具過渡性。」



「通脹暫時派」指的是聯儲局在2021年預計消費者價格加速上漲是暫時的，並不需要加息，這一判斷現在被認為錯誤。



貝森特強調，自特朗普上任以來，原油價格大幅下跌，美國國債孳息率持續下降，即使歐洲和日本的債券孳息率已經飆升。美國抵押貸款利率也下降。他認為從整體上看，不需要擔心通脹。



*若制裁有助促成烏克蘭停火，美國將全力制裁俄羅斯能源*



此外，他表示，如果制裁有助於促成在烏克蘭的戰爭停火，美國將毫不猶豫地全力制裁俄羅斯能源。他認為在特朗普指導下，對俄羅斯的制裁「將明確而積極地實施，以立竿見影產生最大效果」。(rc)