07/03/2025 11:50

【外圍經濟】摩通：標普500指數6500點年底目標或落空

《經濟通通訊社7日專訊》隨著關稅消息影響金融市場，並引發投資者對美國經濟前景的擔憂。摩根大通策略師警告，年初對美國股市的漲幅預測面臨落空風險。



摩根大通決定維持對標普500指數年底目標位6500點的預測，但警告該預測存在「較大的標準誤差」。6500點的目標位意味著，較周四5738.52點的收市水平，標普500指數到年底還有約13%的上漲空間



由Dubravko Lakos-Bujas領導的團隊在周四（6日）給客戶的報告中表示，標普500指數有可能要到2026年才能達到這一水平。該團隊指出，經濟數據波動較大，一定程度上預示經濟增速放緩而通脹依然頑固。現時預計標普短期波動區間在5200至6000點之間，個股走勢可能高度分化，股市將在今年晚些時候重新走強。(rc)