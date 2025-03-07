07/03/2025 14:03

【特朗普新政】美國50萬個崗位瀕危，經濟學家對勞動市場轉悲觀

《經濟通通訊社7日專訊》特朗普政府大刀闊斧收縮聯邦政府規模，促使經濟學家們反思2025年勞動力市場將繼續穩健擴張的預測。



彭博經濟研究估計，美國總統特朗普上任以來的6周內，已經有數以萬計的聯邦職位被裁。Comerica Bank、Evercore ISI和巴克萊等公司預計，到今年年底裁員總數可能超過50萬人。



喬治城大學教授、前勞工部首席經濟學家Harry Holzer表示，如果事實證明關於聯邦工作人員的數字準確，這些數字將非常可觀。



Pantheon Macroeconomics的Samuel Tombs和Oliver Allen在2月25日的報告中則表示，他們預計到10月份，私人機構就業崗位將淨減10萬個，因為「聯邦政府直接裁員而造成的收入損失，以及DOGE反常的做法引發的不確定性，可能會導致支出和招聘普遍回落。」



對於華爾街而言，這一切都意味著失業率上升和消費者支出下降，將加大美國經濟下行風險。(rc)