07/03/2025 08:33

【企業盈喜】心通醫療(02160)料去年虧損收窄最多94%

《經濟通通訊社7日專訊》心通醫療-B(02160)公布，預期截至去年12月31日止年度錄得淨虧損約3000萬至6000萬元人民幣，減少約87%至94%。



該集團指，虧損減少主因經導管主動脈瓣膜植入術產品Vita Flow及Vita Flow Liberty和Anchor Man左心耳封堵器系統及其導引系統植入量持續增長、Vita Flow Liberty經導管主動脈瓣膜及可回收輸送系統來自海外收入升1倍以上、降低產品成本及提高運營效率，以及對持有的4C Medical的股權投資轉回前期計提減值準備及所持4C Medical發行的可轉換債券確認公允價值變動收益。



該集團預期於3月公布業績。(wh)