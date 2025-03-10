10/03/2025 17:14

《外圍焦點》瑞典央行就支付報告召開新聞發布會

《經濟通通訊社10日專訊》在關稅戰等陰影下，美股上周五（7日）早盤續跌，隨後因聯儲局主席鮑威爾對經濟前景表達樂觀展望，在尾盤反彈。道指收市升222.64點或0.52%，報42801.72點；標普500指數升31.68點或0.55%，報5770.20點；納指升126.97點或0.70%，報18196.22點。港股方面，恒生指數收市報23783，跌447點或1.8%，成交3018億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，瑞典央行將就2025年支付報告召開新聞發布會，總裁泰登和支付分析與創新主管Elin Ritola將出席。



在美國，今日公布業績的公司有：BioNTech SE American Depositary Share(US.BNTX)、禾賽科技(US.HSAI)、雅樂科技(US.YALA)等。(wa)