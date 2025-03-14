10/03/2025 16:30

【國際要聞】伊朗與中、俄及歐洲國家展開磋商，謀求解除核制裁

《經濟通通訊社10日專訊》伊朗常駐聯合國代表團周一在社交平台X上發帖稱，伊朗將考慮舉行談判，以解決國際社會對伊朗核計劃「潛在軍事化」的擔憂。但聲名同時強調，如果談判的目標是「拆除」伊朗的和平核計劃，那麼談判將永不會進行。



伊朗最高領袖哈梅內伊此前稱，不會受迫於欺凌者而啟動核談判。伊朗外交部長阿拉格齊則表示，伊朗正與歐洲三駕馬車國家 － 英國、德國、法國，以及中國和俄羅斯進行磋商，以加強對伊朗核計劃的信任，同時謀求解除對德黑蘭的非法制裁。



此前一日，中伊俄三國海軍在伊朗恰巴哈爾港附近，展開「安全紐帶-2025」聯合演習，拉開帷幕。南非、巴基斯坦、阿曼等國派觀察員參演。(jf)