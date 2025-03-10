10/03/2025 14:03

【特朗普新政】澳洲前總理指白宮令中國獲益，特朗普隔空回罵

《經濟通通訊社10日專訊》澳洲前總理特恩布爾周一（10日）在悉尼受訪時表示，必須重新審視與美國的安全關係，同時指特朗普的行為令中國獲益。其言論隨即引發特朗普隔空回擊。



特恩布爾說：「澳洲不能再天真了，只需要看看特朗普政府對歐洲做了什麼，這是一個非常不同的美國。」他續稱，澳洲必須弄清楚如何保衛自己，以及如何在國際和安全事務上尋求更加獨立的做法，「我們必須更加自力更生」。



曾在2015年至2018年擔任澳洲總理的特恩布爾還表示，特朗普的言行將被視為中國未來四年在國際關係方面的「優勢」。



在特恩布爾發言不久，特朗普就在TruthSocial社交平台隔空交火，發文指特恩布爾「從來不了解中國發生了什麼，也沒有能力了解」。特朗普還稱：「我一直認為特恩布爾是一個軟弱無能的領導人，顯然澳洲人也同意我的看法。」(jf)