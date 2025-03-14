10/03/2025 15:44

【國際要聞】美國總統特朗普執政後，朝鮮首度發射彈道導彈

《經濟通通訊社10日專訊》韓國軍方周一表示，朝鮮當天從黃海道內陸地區，朝西部海域方向發射多枚型號不明的彈道導彈。



這是朝鮮自1月14日以來，時隔兩個月再次發射彈道導彈，也是美國新政府1月20日成立以來第一次發射彈道導彈。當天，韓美正式啟動代號為「自由護盾」(Freedom Shield)的年度例行聯合軍演。



*金正恩視察核潛艇建造*



另據朝中社報道，朝鮮國務委員會委員長金正恩日前視察核潛艇建造工作，強調朝鮮的海上防衛力量將不受水域限制。金正恩現場指導了「核動力戰略導彈潛艇」建造的情況，或為具備潛射彈道導彈能力的核動力潛艇。(jf)