10/03/2025 16:02

【外圍經濟】Millennium據悉今年已損失9億美元

《經濟通通訊社10日專訊》知情人士透露，今年至今為止，投資公司Millennium Management專注於指數再平衡的兩個團隊已損失約9億美元，這項策略最近因全球股市波動已造成大量損失。



外電引述知情人士表示，Glen Scheinberg管理兩個指數再平衡團隊中規模較大的一個（即SRBL），駐杜拜的Pratik Madhvani管理專注於該策略的另一個團隊。Millennium公司的一名代表拒絕發表評論。



指數再平衡通常具有高槓桿，涉及押注哪些公司進入或退出各種股票指數，對於Millennium這樣的大型多經理人對沖基金來說，這個策略可能有利可圖。不過，市場動盪加上這類交易人滿為患，也可能引發重大損失。(rc)