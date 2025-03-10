10/03/2025 08:29

【開市Ｇｏ】美就業遜預期，中國通脹數據弱，CEO擇機沽領展

2025年3月10日 【要聞盤點】



1、美國公布2月非農就業人數略低於預期，2月失業率升至4.1%，達去年11月以來高位。道指早段一度下跌超過400點。聯儲局主席鮑威爾承認經濟前景不確定性增加，但表示不需要急於調整貨幣政策。消息帶動道指於尾市由跌轉升。道指收市升222點；標普升31點；納指升126點。金龍中國指數上漲38點，小鵬汽車和蔚來對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時07分升95點。



2、中國2月居民消費價格指數同比下降0.7%，為13個月來首次下跌；工業生產者出廠價格連續第29個月下跌，表明通縮壓力持續。



3、比特幣按日跌近7%，失守8.1萬美元。



4、港交所新股平台FINI被曝存在漏洞，疑有內地投資者利用內地身分證、香港身分證及護照等多重身分重複認購熱門新股。



5、特朗普表示，可能於本周初宣布對加拿大木材及乳製品加徵對等關稅。同時，美國商務部長盧特尼克預計，對進口鋼鋁徵收25%關稅的措施將於周三如期生效。



6、中國宣布，自3月20日起，對原產於加拿大的菜籽油、油渣餅及豌豆加徵100%關稅，並對加拿大水產品及豬肉加徵25%關稅。



7、中國全國政協十四屆三次會議周一舉行閉幕會。



8、中國2月末外匯存底環比增加181.88億美元，黃金儲備連續第四個月擴大。





【焦點股】



港股通調入：貝殼-W(02423)、衛龍美味(09985)、毛戈平(01318)

- 港股通標的今日調整，27股獲調入



比特幣ETF：FA南方比特幣(03066)、FA三星比特幣(03135)

- 比特幣按日跌近7%，失守8.1萬美元



領展(00823)

- 行政總裁王國龍上周四時隔年半再減持領展套現逾3646萬元

- 公司發言人稱王國龍出售領展股份乃基於私人財務安排



龍湖集團(00960)

- 預計2024年股東應佔核心溢利下降約35%至40%



赤峰黃金(06693)

- 每股13.72元定價，香港公開發售部分超額8.53倍，今日掛牌



找鋼集團(06676)

-今早首次掛牌，本港第二例DeSPAC上市



聯想集團(00992)

- 與沐曦股份合作的國產DeepSeek一體機解決方案發貨量突破千台



廣汽集團(02238)

- 2月汽車產量按年增25.04%，銷量升0.33%



百度(09888)、攜程(09961)

- 百度發行可交換債券募集20億美元，債券可交換為攜程香港上市普通股



AI概念：百度(09888)、騰訊(00700)、商湯(00020)

- 白宮或限制中國AI應用DeepSeek，考慮從美國應用商店下架



奈雪的茶(02150)

- 預計2024年收入48億至51億元人民幣，經調整淨虧損8.8億至9.7億元人民幣



第四範式(06682)

- 聯合華為昇騰AI發布SageOne IA一體機解決方案，支持多主流大模型



越秀地產(00123)

- 預計財年核心淨利潤下降50%-55%



零跑汽車(09863)

- 今日公布業績



【油金報價】



紐約期油下跌0.58%，報66.65美元/桶



布倫特期油下跌0.51%，報70.02美元/桶



黃金現貨上漲0.20%，報2916.62美元/盎司



黃金期貨上漲0.35%，報2924.39美元/盎司